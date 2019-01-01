Экология ни при чём! Эксперт о переносе сроков строительства «Северного потока-2»
В Фонде национальной энергетической безопасности пояснил НСН, почему Дания затягивает выдачу разрешение на строительство газопровода.
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести на вторую половину 2020 года. В докладе Nord Stream 2, опубликованном Датским энергетическим агентством, говорится, что это произойдет в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Дания.
Приоритет там сделан на воздействие трубопровода на окружающую среду. В июне в Дании пройдут общественные слушания, на них как раз рассмотрят отчет об оценке его воздействия на окружающую среду.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Дания оказалась меж двух огней – Россией и США - и пытается максимально комфортно для себя выйти из этого затруднительного положения.
«Строительство морской части трубопровода будет завершено во второй половине 2020 года, только если датчане будут настаивать на третьем варианте прокладки. Саму страну все устраивает в этом проекте, но на нее активно давят американцы. Компания-оператор подавала заявку еще в 2017-м году, проект был основан на требованиях самой Дании, все их учли. И с точки зрения вреда окружающей среды, то никакого вреда «Северный поток-1» не приносит, а второй строили ровно по тем же условиям», - отметил эксперт.
Игорь Юшков при этом вспомнил, что турне по североамериканским странам в тот момент совершил американский вице-президент Джо Байден. Главной его целью были угрозы странам-участницам проекта наложить санкции. Швеция в итоге «отделалась» обвинением России в территориальных притеснениях. А вот датчан Штаты вынудили принять закон, согласно которому условия для прокладки трубопровода, будут рассматривать и с экологической точки зрения, и - национальной безопасности.
«Проблема была в том, что «Газпром» подал заявку в мае 2017-го года, а закон был принято в июле. Дания нашла выход, промолчав, не дав за это время вообще никакого ответа. Сидит в глухой обороне, тянет время. Датчане не готовы становиться разменной монетой, прося между собой разобраться России и США. Начинается история с повторными заявками. «Газпром» подает в суд, он естественно протестует против затягивания процесса. Не исключено, что под судебным нажимом можно будет проложить трубу по первым представленным проектам», - отметил эксперт.
В сложившихся обстоятельствах, предположил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, «Газпром» может начать достраивать все оставшиеся участки. Подведет все трубы к Дании с двух сторон, чтобы максимально быстро можно было бы проложить хотя бы одну нитку. Фактор времени России важно учитывать, потому что договор с Украиной прекращает действие 31 декабря 2019 года. А прокачку «Газпром» будет вести через украинские ГТС. Уходящие власти больше ориентированы на США. В итоге Россия окажется в сложной ситуации. Выполнения обязательств ждет Европа, а с другой стороны, цены вырастут, и американским поставщикам будет выгодно продавать газ в и в Европу, в Азию.
Напомним, новый трубопровод на данный момент планируют достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут «Северного потока — 2», параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.
При этом, как пишет РИА Новости, в апреле компания-оператор запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне, южнее острова Борнхольм. Страна планирует провести экологические консультации.
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