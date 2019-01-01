Экология ни при чём! Эксперт о переносе сроков строительства «Северного потока-2»

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести на вторую половину 2020 года. В докладе Nord Stream 2, опубликованном Датским энергетическим агентством, говорится, что это произойдет в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Дания.

Приоритет там сделан на воздействие трубопровода на окружающую среду. В июне в Дании пройдут общественные слушания, на них как раз рассмотрят отчет об оценке его воздействия на окружающую среду.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Дания оказалась меж двух огней – Россией и США - и пытается максимально комфортно для себя выйти из этого затруднительного положения.

«Строительство морской части трубопровода будет завершено во второй половине 2020 года, только если датчане будут настаивать на третьем варианте прокладки. Саму страну все устраивает в этом проекте, но на нее активно давят американцы. Компания-оператор подавала заявку еще в 2017-м году, проект был основан на требованиях самой Дании, все их учли. И с точки зрения вреда окружающей среды, то никакого вреда «Северный поток-1» не приносит, а второй строили ровно по тем же условиям», - отметил эксперт.