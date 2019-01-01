Датчане испугались. «Газпром» согласится на любой маршрут «Северного потока-2»

«Газпрому» важно чтобы хоть какой-то маршрут дали, потому что по всем трем вариантам он успеет достроить «Северный поток-2» до нового года, до 31 декабря. И соответственно, запустить его. Это очень важно для «Газпрома», чтобы повысить энергобезопасность Европы, потому что представители «Нафтогаза» чуть ли не каждый день заявляют, что нового договора на транзит не будет. И Россия хочет подписать соглашение, и Европа, но Украина заявляет, что соглашения не будет. Если они намерены сорвать подписание соглашения, то дополнительные 27 млрд кубов – это очень нужные объемы, чтобы снабжать европейцев газом зимой 2020 года. Здесь важно, чтобы датчане официально дали ответ. То есть не просто какой-то маршрут нравится больше или меньше, а что заявки отвечают законодательству Дании или нет. Всем понятно, что датчане затягивают процесс, потому что на них американцы давят, а в реальности все три маршрута законны», - сказал он.

Эксперта позабавило заявление датского агентства. «Смешно, что они считают третий вариант приоритетным, потому что первый вариант подан точно по тому маршруту, по которому лежит труба «Северного потока-1». Когда его строили, у датчан спросили, где лучший вариант трубы. И они дали этот маршрут. А сейчас они уже не считают его оптимальным», - заметил он.

Собеседник НСН назвал возможные причины активизации датчан. «Если хотя бы в сентябре они дадут разрешение, то к 1 января газопровод будет построен, испытан, и его можно будет запускать в эксплуатацию. Они сейчас активизировались, потому что больше года вообще ничего не говорили. Просто немецкие партнеры начали готовить иски в суды, и датчане боятся, что их засудят за злоупотребление своим положением. Они ж два года ничего не делают. Второй момент, в котором датчане не хотели бы, чтобы их обвиняли, это то, что через их территорию пойдет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Это конкурирующий проект, который будет им получать деньги за транзит. И их могут обвинить в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, там уже вплоть до уголовных дел может быть. Думаю, это немножко их взбодрило. Поэтому будем надеяться, что они какой-то ответ в скором будущем дадут», - заключил он.

Ранее Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не нужно опасаться новых санкций США против «Северного потока-2».

