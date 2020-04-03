Названы отрасли, которые меньше всего затронет ситуация с коронавирусом
Строительная и сельскохозяйственная сферы пострадают меньше всего из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Компании, работающие в этих сферах, активно привлекают банковские заёмные средства и относятся к предприятиям непрерывного цикла, сообщает РБК.
По словам представителя пресс-службы Московского кредитного банка, на эти компании не распространяется продление нерабочих дней, о котором в четверг объявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА ФАН. Никакого резкого ухудшения для них в связи с пандемией не ожидается.
В пресс-службе банка также сообщили, что предложенные государством меры поддержат компании малого и среднего бизнеса в этот «непростой период», сообщает «Москва 24».
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, кто первый уйдет с российского рынка. Он отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих сроков несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.
«Дефолт нам точно не грозит, но это не значит, что все хорошо. Дело в том, что предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности», - считает экономист.
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