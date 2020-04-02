Малоземов: Власти поступают правильно. Но выдержит ли бизнес?

Сергей Малоземов: «В Белоруссии до сих пор не остановлен даже футбольный чемпионат и не введён карантин для жителей. Лукашенко считает, что прогулки и спорт на свежем воздухе лучше предохранят от вируса, чем жизнь взаперти. Его позицию подвергают активной критике, и ближайшие недели покажут, насколько обоснованно. Вообще, на мой взгляд, в нынешней ситуации страны разделились на две большие группы по признаку того, насколько они ценят жизни своих пожилых граждан — которые в основном и умирают от коронавируса. Но не только — как показал итальянский опыт, если система здравоохранения начинает захлебываться от количества тяжелобольных пациентов, она не может оказать помощь и всем остальным. Поэтому я считаю, что наши власти делают правильно, слушаясь вирусологов, рекомендующих жёсткий карантин. Хотелось бы только ещё знать, как выдержит такое испытание бизнес», — комментирует он для слушателей НСН.

