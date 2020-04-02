Малоземов: Власти поступают правильно. Но выдержит ли бизнес?
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин повторно обратился к населению – продлил выходные до мая
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплат до конца апреля, заявив в обращении к гражданам, что конкретный порядок будут определять регионы, и период может быть сокращён. Одновременно Сергей Собянин утвердил штрафы для москвичей за нарушение карантинного режима — они начинаются от 4 тысяч рублей.
Сергей Малоземов: «В целом, логичная мера — только разрыв цепочек человеческого общения, как показывает опыт других стран, может разорвать цепочку передачи вируса. При этом я, когда каждый день езжу по служебной необходимости на работу, то вижу, сколько людей явно без особой нужды игнорирует указ. Здесь мы абсолютно повторяем европейский опыт — и там, кстати, штрафы куда больше. В Испании, например, за выход на одиночную пробежку могут наказать на 600 евро», — отмечает ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.
Лукашенко поддержал Трампа, призвавшего не останавливать экономику на карантин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично поддержал Дональда Трампа, который ранее высказался в том духе, что нельзя останавливать экономику на карантины, потому что в этом случае от голода погибнет больше людей, чем от коронавируса.
Сергей Малоземов: «В Белоруссии до сих пор не остановлен даже футбольный чемпионат и не введён карантин для жителей. Лукашенко считает, что прогулки и спорт на свежем воздухе лучше предохранят от вируса, чем жизнь взаперти. Его позицию подвергают активной критике, и ближайшие недели покажут, насколько обоснованно. Вообще, на мой взгляд, в нынешней ситуации страны разделились на две большие группы по признаку того, насколько они ценят жизни своих пожилых граждан — которые в основном и умирают от коронавируса. Но не только — как показал итальянский опыт, если система здравоохранения начинает захлебываться от количества тяжелобольных пациентов, она не может оказать помощь и всем остальным. Поэтому я считаю, что наши власти делают правильно, слушаясь вирусологов, рекомендующих жёсткий карантин. Хотелось бы только ещё знать, как выдержит такое испытание бизнес», — комментирует он для слушателей НСН.
После коронавируса у россиян могут появиться биологические паспорта
Последствия вспышки коронавируса могут привести к появлению биологических паспортов, которые будут гарантировать странам безопасность и станут свидетельством здоровья въезжающих к ним граждан.
Сергей Малоземов: «Возможно, чтобы получить такой паспорт, надо будет либо сдать отрицательный анализ на коронавирус, либо подтвердить, что у тебя есть антитела против него после перенесённой инфекции. Пока все обсуждения находятся на ранней стадии. Желаю всем здоровья и бодрости духа в тяжёлой ситуации — я, кстати, записал сегодня свой подкаст «Малозёмов проверит» про то, как не потолстеть в домашней изоляции — это тоже очень актуальная проблема!», — подытоживает Сергей Малоземов в эфире НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.