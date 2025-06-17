СМИ: США вступят в конфликт с Ираном в случае атаки на своих военных

По данным портала, это будет происходить до тех пор, пока Тегеран не атакует военных США в регионе. Если Иран нападет на американцев, он пересечет красную линию.

Вашингтон передал данную позицию союзникам в надежде, что они донесут ее до Тегерана и удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

Американский лидер Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

