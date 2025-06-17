СМИ: США вступят в конфликт с Ираном в случае атаки на своих военных
17 июня 202502:31
Американские власти против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, сообщает Axios.
По данным портала, это будет происходить до тех пор, пока Тегеран не атакует военных США в регионе. Если Иран нападет на американцев, он пересечет красную линию.
Вашингтон передал данную позицию союзникам в надежде, что они донесут ее до Тегерана и удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
Американский лидер Дональд Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru