Названы мировые лидеры цветочного экспорта

Абсолютное лидерство принадлежит Нидерландам. В прошлом году страна продала 552 тысячи тонн цветов на 4,6 миллиарда долларов. На втором месте находится Колумбия с экспортом цветов на 1,1 миллиарда долларов. Третье место занял Эквадор, заработавший на цветах 987 миллионов долларов, сообщает телеканал «360».

В десятку лидирующих стран по экспорту цветов также вошли Кения, Нигерия, Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.

«При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия — в четыре раза», — говорится в публикации.

Объем экспорта цветов России в 2023 году составил 40 тысяч долларов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в хищении партии тюльпанов стоимостью более двух миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.





