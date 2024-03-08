Названы мировые лидеры цветочного экспорта
Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали самыми крупными странами-экспортерами цветов по итогам 2023 года – они поставили продукции на сумму 6,6 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».
Абсолютное лидерство принадлежит Нидерландам. В прошлом году страна продала 552 тысячи тонн цветов на 4,6 миллиарда долларов. На втором месте находится Колумбия с экспортом цветов на 1,1 миллиарда долларов. Третье место занял Эквадор, заработавший на цветах 987 миллионов долларов, сообщает телеканал «360».
В десятку лидирующих стран по экспорту цветов также вошли Кения, Нигерия, Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.
«При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия — в четыре раза», — говорится в публикации.
Объем экспорта цветов России в 2023 году составил 40 тысяч долларов.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в хищении партии тюльпанов стоимостью более двух миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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