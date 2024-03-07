Исследование: Женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику
Россиянки были бы рады получить в подарок на 8 Марта цветы, косметику и новые гаджеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финтех-компании «ЮMoney» и ретейлера Lamoda.
Компании проанализировали данные о покупках в преддверии Международного женского дня. Кроме того, «ЮMoney» провел опрос 29 февраля - 5 марта среди более чем 1,5 тысячи пользователей сервиса из разных регионов.
Так, 33% участниц опроса отметили, что на 8 марта могут быть уместны любые подарки. При этом женщин порадуют цветы и конфеты (44%), парфюм и косметика (41%), новый ноутбук или смартфон (35%) или ювелирные изделия (33%). Также россиянки были бы рады аксессуарам, украшениям, билетам в путешествия (24%), сертификатам в спа-салоны и салоны красоты либо новой сумке (по 20%).
Четверть участвовавших в опросе женщин назвала самым неуместным подарком на праздник сувениры.
«На втором месте — нижнее белье, носки и колготки (16%). В антирейтинг попали также цветы и конфеты (10%)», — отмечается в исследовании.
Кроме того, по 7% россиянок не любят, когда им дарят на 8 Марта парфюм, косметику или сертификаты.
Ранее самыми лучшими подарками в Международный женский день назвали парфюм, ювелирные украшения, массажеры, умные гаджеты, пишет Ura.ru.
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