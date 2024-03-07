В Москве задержали похитившего партию тюльпанов на два млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в хищении партии тюльпанов стоимостью более двух миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Задержанным оказался житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным МВД, задержанный предложил предпринимательнице из Архангельска услуги по перевозке партии тюльпанов. После начала рейса злоумышленник изменил адрес пункта назначения.
Женщине причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей. Товар вернули владелице.
В четверг СМИ сообщали о массовом сбое в работе платежных терминалов в Москве и невозможности приобрести алкоголь и сигареты. В беседе с РИА Новости пресс-служба Росалкогольтабакконтроля опровергла наличие проблем, передает «Радиоточка НСН».
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