Колташов: США не будут локомотивом нового экономического подъема
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Соединенных Штатах состоялись выборы президента
В США 3 ноября стартовали 59-е президентские выборы. Их победитель до сих пор не определен.
Василий Колташов: «Получается так, что Соединенные Штаты не столько выбирают президента, сколько попадают в ловушку политического кризиса, который вытекает из этих выборов, а это имеет важные экономические последствия. Во-первых, наихудшим сценарием для нас была бы гладкая победа Байдена. Другие варианты являлись для нас менее опасными, потому что не грозили такими уж сильными санкциями. Например, победа Трампа. Иной вариант, который реализутеся, это грязная победа Трампа или политический хаос, то есть неспособность Штатов заниматься внешними проблемами. Это означает, с точки зрения мировых цен на нефть, что здесь не будет ни позитивных, ни особо негативных новостей, потому что Федеральная резервная система будет пытаться сгладить политическую борьбу. Из чего следует, что того самого страшного обвала мировых цен на нефть, может быть, не стоит сейчас опасаться. А вот роста ждать тоже не следует. И мы оказывается в ситуации затягивающейся глобальной экономической депрессии. Получается, что политический кризис в Америке усиливается, и Соединенные Штаты не будут локомотивом нового экономического подъема», – прокомментировал в интервью НСН Василий Колташов.
Россияне смогут бесплатно обучиться на врачей
Россиянам хотят дать возможность бесплатно получать второе высшее образование при поступлении в медвузы.
Василий Колташов: «Мера кажется весьма интересной и правильной. И по всем направлениям российской экономики нашему обществу нужны хорошие специалисты, а не квалифицированные потребители с дипломами, и среди медиков они нужны в первую очередь. А это означает, что нужно не только в сфере медицинского образования менять подходы, но изменять их вообще во всей сфере образования и науки. Тем более что мы теперь находимся в режиме соревнования, соперничества с другими глобальными центрами развития, поэтому делать плохо собственным системам исследований и здравоохранения уж никак нельзя», – отметил он для НСН.
Для московских школьников продлили дистанционную учебу
В Москве продлили дистанционный режим учебы для школьников 6-11 классов еще на две недели – то есть до 22 ноября.
Василий Колташов: «Дистанционное обучение вызывает огромное недовольство жителей столицы, потому что в принципе обучением-то оно не является. Это все сваливается на родителей, которые должны нести огромную нагрузку в условиях, когда они должны быть либо на работе, либо работать из дома в удаленном режиме. Поэтому московским властям следовало бы подумать о том, чтобы поскорее закончить эти эксперименты и найти такие формы обучения, когда ученики реально занимаются и видно, что учитель их может мотивировать», – сказал в беседе с НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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