Памфилова считает, что выборы в Госдуму будут сложными

«Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет», - сказал Памфилова.

Выборы в Госдуму намечены на 2021 год.

Ранее сообщалось, что писатель и политический деятель Захар Прилепин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму РФ от своей партии «За правду».

