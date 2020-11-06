Памфилова считает, что выборы в Госдуму будут сложными

Предстоящие парламентские выборы в России будут очень сложными. Об этом заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к очередной выборной кампании.

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«Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет», - сказал Памфилова.

Выборы в Госдуму намечены на 2021 год.

Ранее сообщалось, что писатель и политический деятель Захар Прилепин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму РФ от своей партии «За правду».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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