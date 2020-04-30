«Те, кто хотят бороться – борются». Омбудсмен о сокращении числа увольнений

«Объяснимо, почему в апреле так произошло: многие представители малого бизнеса уже находились в положении, в котором они откладывали процессы закрытия, минимизации расходов и оптимизации. И когда начались негативные события, связанные с ограничениями из-за коронавируса, они подтолкнули все эти процессы. А сейчас ситуация стабилизировалась и те, кто хотят бороться – борются и, естественно, они дорожат своими командами, потому что именно они могут обеспечить успех. Теперь бизнес перегруппировался и готовится к открытию рынков и выставлению своих позиций», - сказал омбудсмен.

Он также отметил, что восстановление сектора малого бизнеса зависит от федеральных программ по поддержке, которые будут представлены к 5 мая по поручению президента России.

«Как быстро потребуется дополнительная рабочая сила зависит очень от многих факторов, но в первую очередь от того, какие программы представят федеральные и региональные к 5 мая по поручению президента. Важно, чтобы меры были справедливыми и поддержку получили не только близкие к власти организации, ведь это очень сильно напрягает рынок. Поэтому если бизнес увидит справедливую формулу, что мы все в одной лодке и у нас есть шанс, то это даст серьёзный толчок. Также многое зависит от региональных властей, как они отзеркалят свои региональные программы, ведь проблемы малых и средних предприятий на 90% зависят именно от действий региональных и муниципальных властей. Поэтому если мы найдём правильные формулы новой экономической политики, значит, будет успех и уже к концу года мы увидим рост», - добавил Виктор Ермаков.

Ранее, он рассказал НСН, с чем связан растущий пессимизм российского бизнеса, предрёк ещё полгода таких настроений и предложил пути выхода из сложившейся ситуации.

«Пессимизм у бизнеса - это естественное состояние сегодня и оно объясняется тем, что очень много непонятного остаётся. А сейчас на многие вопросы ни у кого, объективно, нет ответов. Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы – тоже неизвестно. И пока все эти вещи висят в воздухе, рассчитывать на то, что все будут хлопать в ладоши и искрить оптимизмом, было бы наивно и глупо. Это объективная реакция, которая существует не только в России, но и во всём мире», - сообщил омбудсмен.

