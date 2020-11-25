Названо преимущество российских банков перед западными

Российский банковский сектор более стабилен и безопасен, чем в США и Европе, сообщает издание Focus со ссылкой на управляющего активами Герхарда Массенбауэра.

По его словам, у России такой же фонд благосостояния, как у Норвегии, а также хорошие позиции из-за низкой долговой нагрузки.

ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на банки

Массенбауэр выразил уверенность в том, что выгоднее всего инвестировать в российские компании, которые отличаются стабильной работой. Также он отметил невысокие цены на сырье и выгодный курс российской национальной валюты.

В частности, эксперт посоветовал обратить внимание на «Газпром», который предлагает хорошие возможности для инвесторов.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ заявил НСН, что будущее ряда игроков банковского сектора в РФ зависят от будущих решений ЦБ, и при определённых обстоятельствах лицензий могут лишиться более 10% участников рынка.

Около 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, они находятся в зоне повышенного риска.

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