ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на банки

В Банке России заявили о снижении числа поступающих от жителей страны жалоб. Так, к концу третьего квартала их количество практически вернулось к показателям, которые фиксировались до пандемии COVID-19. Всего же за 9 месяцев текущего года их число сократилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В сообщении регулятора отмечается, что в сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю, подчеркивает ТАСС.

В Центробанке пояснили, что сокращение жалоб на банки произошло благодаря урегулированию ЦБ проблем с отказами кредиторов в предоставлении кредитных каникул, а также принятым мерам по вопросам, связанным с реструктуризацией кредитов и займов.

Набиуллина уверена в устойчивости банковского сектора РФ

А ранее аналитики Счетной палаты рассчитали и представили прогноз развития экономики России на ближайшие три года. В ведомстве раскритиковали прогноз правительства за излишний оптимизм. Об этом пишут «Известия».

В Счетной палате отметили, что главная цель прогноза – не критика правительства, а способствование «всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики».

По прогнозам экспертов, в 2020 году в базовом сценарии ВВП сократится на 4,2%. Отмечается, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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