ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на банки
В Банке России заявили о снижении числа поступающих от жителей страны жалоб. Так, к концу третьего квартала их количество практически вернулось к показателям, которые фиксировались до пандемии COVID-19. Всего же за 9 месяцев текущего года их число сократилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В сообщении регулятора отмечается, что в сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю, подчеркивает ТАСС.
В Центробанке пояснили, что сокращение жалоб на банки произошло благодаря урегулированию ЦБ проблем с отказами кредиторов в предоставлении кредитных каникул, а также принятым мерам по вопросам, связанным с реструктуризацией кредитов и займов.
А ранее аналитики Счетной палаты рассчитали и представили прогноз развития экономики России на ближайшие три года. В ведомстве раскритиковали прогноз правительства за излишний оптимизм. Об этом пишут «Известия».
В Счетной палате отметили, что главная цель прогноза – не критика правительства, а способствование «всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики».
По прогнозам экспертов, в 2020 году в базовом сценарии ВВП сократится на 4,2%. Отмечается, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- В Австрии скорбеть по жертвам теракта в Вене будут три дня
- СМИ: Один человек погиб в результате крушения туристического катера в Турции
- «Близки к катастрофе»: Минздрав Украины оценил ситуацию с COVID-19
- Нидерланды направили США запрос о снимках места крушения MH17
- Полиция Франции задержала еще четырех человек после теракта в Ницце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru