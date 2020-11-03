ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на банки

В Банке России заявили о снижении числа поступающих от жителей страны жалоб. Так, к концу третьего квартала их количество практически вернулось к показателям, которые фиксировались до пандемии COVID-19. Всего же за 9 месяцев текущего года их число сократилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В сообщении регулятора отмечается, что в сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю, подчеркивает ТАСС.

В Центробанке пояснили, что сокращение жалоб на банки произошло благодаря урегулированию ЦБ проблем с отказами кредиторов в предоставлении кредитных каникул, а также принятым мерам по вопросам, связанным с реструктуризацией кредитов и займов.