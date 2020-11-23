Названы условия массового закрытия российских банков

Около 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, они находятся в зоне повышенного риска. Как отметили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», больше четверти действующих кредитных организаций за последний год показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020-м.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в интервью НСН отметил, что ситуацию в банковской сфере определит решение Центробанка по критериям оценки деятельности банков в условиях пандемии.

«Эти цифры объективны, о ситуации в банках можно судить по их балансам. Многие банки испытывают давление, из-за этого многим придется переоценить существующие риски. Если у акционеров нет возможности добавить капитала, то может возникнуть необходимость просто закрыться. Что касается процентов потенциально закрывающихся банков, то многое зависит от того, как регулятор посмотрит на продление и мораторий переоценки рисков выданных банками кредитов. ЦБ в марте-апреле дал послабления в связи с пандемией. И если послабления будут учтены, то у всех банков останется возможность работать», - считает эксперт.

При этом Олег Шибанов не исключил, что, если регулятор примет решение оценивать риски по строгим, ранее действовавшим критериям, то лишатся лицензии больше, чем 10% банков. Сейчас для участников рынка еще действуют послабления от ЦБ, они могут не резервировать реструктуризированные кредиты.



«Проблемы связаны с тем, что в некоторых секторах сильно упал спрос. И если банку повезло и он не слишком активно кредитовал компании из сектора услуг, то ситуация не критичная. При большом объеме кредитования проблемных секторов экономики, приходится искать выход. Что касается оттока средств по вкладам, то это касается, в первую очередь, крупных банков, а не мелких. Фондирование сейчас на рынке дорожает, ставки придется увеличивать и это тоже снижает балансы банков», - указал директор финансового центра Сколково-РЭШ.

В третьем квартале 2020 года были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.

