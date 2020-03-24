Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете. В нынешней ситуации бюджетный дефицит в Саудовской Аравии может достичь 20%, что вынудит власти страны покрывать нехватку золотовалютными резервами.



России же для бездефицитного бюджета необходимы цены на уровне 43 доллара за баррель. При этом аналитики считают, что в ближайшие 12 месяцев цены на нефть будут держаться на уровне 45 долларов.



Ранее аналитики агентства Bloomberg предрекли Саудовской Аравии, как и всем странам Персидкого залива, сильнейший экономический кризис. По их мнению, если цены на нефть сохранятся на уровне 20 долларов за баррель — тот же Эр-Рияд израсходует все свои резервы к 2027 году.



Однако опрошенный НСН эксперт, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал, почему не верит в этот прогноз.

