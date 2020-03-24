Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Россия оказалась подготовлена к периоду низких цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия, которая объявила ценовую войну на энергетическом рынке.
К такому выводу пришли аналитики швейцарской банковской группы Julius Baer. В их обзоре указывается, что уровень экспортной цены на нефть, при которой бюджет РФ будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году.
В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете. В нынешней ситуации бюджетный дефицит в Саудовской Аравии может достичь 20%, что вынудит власти страны покрывать нехватку золотовалютными резервами.
России же для бездефицитного бюджета необходимы цены на уровне 43 доллара за баррель. При этом аналитики считают, что в ближайшие 12 месяцев цены на нефть будут держаться на уровне 45 долларов.
Ранее аналитики агентства Bloomberg предрекли Саудовской Аравии, как и всем странам Персидкого залива, сильнейший экономический кризис. По их мнению, если цены на нефть сохранятся на уровне 20 долларов за баррель — тот же Эр-Рияд израсходует все свои резервы к 2027 году.
Однако опрошенный НСН эксперт, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал, почему не верит в этот прогноз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
- Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
- Нарушителей карантина в России могут отправить за решётку на 7 лет
- Собянин заявил об отсутствии картины по коронавирусу в регионах
- «Как часики». Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке