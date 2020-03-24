Колумнист Bloomberg предсказал Саудовской Аравии «невероятный кризис»

Монархиям Персидского залива грозят серьёзные финансовые трудности: эти государства «оседлали» волну «нефтяного» богатства, однако любая волна в конечном счёте разбивается, пишет колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг.

В частности, проблемы будут у Саудовской Аравии, прогнозирует автор материала. Фиклинг пишет, что у саудитов резко сократились финансовые активы. Если в 2018 году они составляли 50% ВНП, то сейчас — только 0,1%, отмечает РИА ФАН.

Финансовые активы шести монархий Персидского залива сокращались с 2014 по 2018 годы, и при цене в $20 за баррель казна этих стран опустеет в 2020 году, полагает Фиклинг. Золотовалютные запасы Саудовской Аравии сократят до суммы пятимесячных расходов на импорт в 2024 году даже при цене в $50-55, что грозит стране «невероятным кризисом», уверен колумнист.

К падению цен на нефть привел развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия предлагала сохранить нефтедобычи на прежнем уровне, а саудиты настаивали на снижении добычи. После отказа от сделки нефтяные котировки рухнули на 30%. При этом саудиты начали продавать вою нефть с большой скидкой.

