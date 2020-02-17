Новости за ночь: Названа сумма, которую за один «звонок из банка» списывают мошенники

Сычев подчеркнул, что именно такой вид мошенничества стал основным видом преступления с банковскими счетами россиян, передает Ura.ru. Он объяснил это тем, что для этого аферистам во время разговора с «клиентом» необходимо всего лишь выведать код из СМС. Зная его, мошенники могут списать деньги с карты, передает RT. Специалист также призвал граждан не доверять слепо подобным «звонкам из банка».

Ранее сообщалось о появлении нового вида мошенничества с банковскими картами, который может сделать граждан соучастниками преступления. Доказать свою непричастность к преступлению будет чрезвычайно непросто, предупреждают специалисты.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН рассказал, как не попасться на удочку аферистов.



