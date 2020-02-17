Новости за ночь: Названа сумма, которую за один «звонок из банка» списывают мошенники
За один звонок телефонным мошенникам из псевдобанков как правило удается украсть порядка 10-15 тысяч рублей. Об этом рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев, сообщает «Российская газета». По словам сотрудника ЦБ, «совсем уж огромных сумм» нет.
Сычев подчеркнул, что именно такой вид мошенничества стал основным видом преступления с банковскими счетами россиян, передает Ura.ru. Он объяснил это тем, что для этого аферистам во время разговора с «клиентом» необходимо всего лишь выведать код из СМС. Зная его, мошенники могут списать деньги с карты, передает RT. Специалист также призвал граждан не доверять слепо подобным «звонкам из банка».
Ранее сообщалось о появлении нового вида мошенничества с банковскими картами, который может сделать граждан соучастниками преступления. Доказать свою непричастность к преступлению будет чрезвычайно непросто, предупреждают специалисты.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН рассказал, как не попасться на удочку аферистов.
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