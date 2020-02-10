Новая афера с банковскими картами делает жертву соучастником мошенника

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами, который может сделать граждан соучастниками преступления. Суть аферы заключается в том, что злоумышленники обещают покупателю несуществующий товар. При этом для оплаты покупки жертве сообщают номер карты другого, ничего не подозревающего, человека.

На счет последнего поступает крупный денежный перевод, после чего мошенник просит вернуть деньги, якобы отправленные «по ошибке».