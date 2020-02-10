Новая афера с банковскими картами делает жертву соучастником мошенника
Появился новый вид мошенничества с банковскими картами, который может сделать граждан соучастниками преступления. Суть аферы заключается в том, что злоумышленники обещают покупателю несуществующий товар. При этом для оплаты покупки жертве сообщают номер карты другого, ничего не подозревающего, человека.
На счет последнего поступает крупный денежный перевод, после чего мошенник просит вернуть деньги, якобы отправленные «по ошибке».
В качестве благодарности при возврате суммы аферист предлагает оставить себе небольшую денежную «благодарность», рассказали «Газете.Ru» в Infosecurity a Softline Company – компании, занимающейся информационной безопасностью.
В результате люди, которые соглашаются вернуть средства, невольно становятся соучастниками мошенничества, поскольку на их счёте в день покупки несуществующего товара первым пострадавшим фиксируется поступление денежных средств. Доказать свою непричастность к преступлению будет чрезвычайно непросто, предупреждают специалисты.
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