Названы способы защиты от нового способа кражи денег со счетов
Руководитель аналитического центра Zecurion заявил НСН, что все мошенники действуют по одному и тому же принципу, схема противостояния им также не нова.
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Они звонят клиенту банка и сообщают, что кредитная организация якобы получила от него заявление на закрытие счета. Когда выяснятся, что никакого заявления не было, человека просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН заявил, что схема обмана не нова, меняется лишь ситуация, при которой клиента просят передать конфиденциальную информацию.
«Это точно не новый способ, разница лишь в том, какую причину мошенники называют, чтобы получить данные. Вариантов много, преступники стараются подстраиваться под людей. Но нужно понимать, что звонки будут эффективны, если мошенники уже располагают уже какой-то информацией, фамилией-именем-отчеством. Или, например, они знают, в каком банке открыта карта, а в каком - хранится вклад. Поэтому схемы не работают без предварительной утечки информации у тех же самых кредитных организаций», - пояснил эксперт.
Метод, который используют мошенники, называется «социальная инженерия». Их задача любым способом вызнать у человека нужные данные по телефону. И как только о новой схеме мошенничества пишут СМИ, злоумышленники придумывают новые методы запугивания.
«Преступники давят на психику, они ставят в такие условия, чтобы человек не успел хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Не стоит выдавать всю информацию, пока не убедишься, что это реальный сотрудник банка звонит», - предупредил Владимир Ульянов.
Но, сколько бы методов обмана не придумывали мошенники, схема защиты едина на все их ухищрения.
«Нужно максимально внимательно относиться ко всем входящим звонкам. Его лучше сбросит и перезвонить в банк самостоятельно, номер всегда указан на обратной стороне карты», - подчеркнул Владимир Ульянов.
Итак, чтобы избежать кражи средств со счета, эксперты рекомендуют не сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из смс-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок ее действия.
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