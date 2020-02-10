Названы способы защиты от нового способа кражи денег со счетов

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Они звонят клиенту банка и сообщают, что кредитная организация якобы получила от него заявление на закрытие счета. Когда выяснятся, что никакого заявления не было, человека просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН заявил, что схема обмана не нова, меняется лишь ситуация, при которой клиента просят передать конфиденциальную информацию.