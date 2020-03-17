Названа сумма, которая спасет российские авиакомпании от коронавируса

«На мой личный взгляд, поддержки в 100 млрд рублей до конца года явно не достаточно. Элементарными расчётами подтверждается, что, если коронавирус продержится до осени, то убытки будут исчисляться сотнями миллиардов. Поэтому от 300 до 500 млрд - это абсолютно минимальные прямые денежные субсидии, которые нужно отдать в тревел-индустрию», - сказал Рыбак.

Он также отметил, что правительству, прежде всего, необходимо «не банки спасать и кредитные каникулы устраивать, а делать прямые финансовые вливания в тревел-индустрию, как это сейчас делают во всех развитых странах». По его мнению, иного способа спасти отрасль нет.

«Александр Васильевич никогда ни у кого не просил денег. И то, что он сейчас так выступил и озвучил эту цифру, хоть, на мой взгляд, и не большую, но все же озвучил, свидетельствует о крайней остроте проблем», - подытожил собеседник НСН.

Для поддержки авиакомпаний глава Росавиации предложил обнулить сборы при полетах в некоторые регионы России, например на Дальний Восток и Арктику. Также он отметил, что власти прорабатывают и другие возможные меры поддержки, как для авиакомпаний, так и для аэропортов.

Напомним, в связи с борьбой с распространением коронавируса COVID-19 ряд стран ограничили транспортное сообщение, в том числе, и авиаперелеты. Так, например, государства Шенгенской зоны на 30 дней полностью закрыты для туристов.

По их примеру пошла и Украина, в которой с 18 марта будет приостановлено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение и работа метро. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН отметил, что несмотря на выступление против подобных мер мэра Харькова Геннадия Кернеса, население Украины на этом этапе примет распоряжение о приостановке транспорта. Однако, после Пасхи могут начаться волнения.

