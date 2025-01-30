Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля
С 1 февраля в России проиндексируют пособие по безработице, исходя из фактического уровня инфляции. В результате выплата вырастет на 9,5%. Максимальный размер пособия составит 15 тысяч рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
Чтобы получать пособие по безработице, нужно иметь статус безработного. Для этого гражданину потребуется встать на учет в центр занятости населения. На учет могут встать в том числе те, кто никогда официально не работал, и те, кто уволился по любым причинам. При этом размер пособия зависит от причины увольнения.
По данным Минтруда, уровень безработицы в стране сохраняется на минимальном уровне — 2,3%.
В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, вводить такие квоты не необходимости, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу. В беседе с НСН он сказал, что количество просмотров резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Росстат потратил 9 млрд рублей на 392 тысячи ненужных планшетов
- СМИ: Одной из причин авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера
- ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль
- В Госдуму внесли проект об увеличении выплат пострадавшим военным журналистам
- В России подготовили проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
- СМИ: Принца Гарри госпитализировали из-за Меган Маркл
- В России предложили создать государственный музей детских рисунков
- Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля
- Продажи новых гибридных авто в РФ выросли в 2,9 раза по итогам 2024 года
- Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru