Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля

С 1 февраля в России проиндексируют пособие по безработице, исходя из фактического уровня инфляции. В результате выплата вырастет на 9,5%. Максимальный размер пособия составит 15 тысяч рублей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

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Чтобы получать пособие по безработице, нужно иметь статус безработного. Для этого гражданину потребуется встать на учет в центр занятости населения. На учет могут встать в том числе те, кто никогда официально не работал, и те, кто уволился по любым причинам. При этом размер пособия зависит от причины увольнения.

По данным Минтруда, уровень безработицы в стране сохраняется на минимальном уровне — 2,3%.

В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, вводить такие квоты не необходимости, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу. В беседе с НСН он сказал, что количество просмотров резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МинтрудаБезработица

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