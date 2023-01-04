Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия занимает агрессивную антироссийскую позицию и поэтому не может быть посредником между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Она назвала странными предложения о посредничестве, которые озвучивают в странах, «не только поддержавших кровавый киевский режим, но и оказывающих ему существенную военную и военно-техническую помощь, накачивая Украину самыми современными вооружениями».
По её словам, Италия, помимо прочего вооружения и военной техники, поставляет Киеву противопехотные мины, что увеличивает число жертв, в том числе среди гражданского населения, а также затягивает завершение конфликта и может привести «к втягиванию стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией».
«Западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться, напротив, наращивают поставки. Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса», - заключила Захарова.
Ранее итальянский премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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