Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года

Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, сообщает канал Rai News 24.

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«Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года... дело идёт в правильном направлении», - сказал он.

Дескалци добавил, что при отказе от поставок российского газа Италия делает серьёзную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром, назвав эту страну «стратегическим партнёром».

Ранее министр энергетики и горной промышленности Сербаа Дубравка Джедович заявил, что республика настроена сократить зависимость от российского топлива и рассматривает возможность расширения сотрудничества в области газоснабжения с соседними государствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Российский ГазРоссияИталия
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