«Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года... дело идёт в правильном направлении», - сказал он.

Дескалци добавил, что при отказе от поставок российского газа Италия делает серьёзную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром, назвав эту страну «стратегическим партнёром».

Ранее министр энергетики и горной промышленности Сербаа Дубравка Джедович заявил, что республика настроена сократить зависимость от российского топлива и рассматривает возможность расширения сотрудничества в области газоснабжения с соседними государствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

