Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года
Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского природного газа зимой 2024-2025 года, сообщает канал Rai News 24.
«Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года... дело идёт в правильном направлении», - сказал он.
Дескалци добавил, что при отказе от поставок российского газа Италия делает серьёзную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром, назвав эту страну «стратегическим партнёром».
Ранее министр энергетики и горной промышленности Сербаа Дубравка Джедович заявил, что республика настроена сократить зависимость от российского топлива и рассматривает возможность расширения сотрудничества в области газоснабжения с соседними государствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года
- СМИ: Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
- Пригожин предложил считать ЧВК «Вагнер» полицией нравов в мире
- На Украине вынесли первый приговор за организацию референдума в Херсонской области
- ЦИК начал формировать избиркомы в Запорожской и Херсонской областях
- «Коллективный Гарри Ходор»: Захарова сравнила оппозиционеров с генералом Власовым
- Экс-глава МИД Польши рассказал о планах Варшавы по разделу Украины
- В России отозвали более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
- СМИ: состояние фигуриста Костомарова остается стабильно тяжёлым
- Россияне получат маленький аванс из-за налоговой реформы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru