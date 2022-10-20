СМИ: В Европе начали осознавать, что стали жертвами стратегии США

Китайское издание отмечает, что конфликт на Украине поставил Европу на распутье. Зимой в регионе ожидаются рост цен на энергоносители, инфляция, возможная рецессия, в связи с чем ряд стран ЕС выступают за введение ценового порога на газ, отмечает телеканал «360». Однако ограничения могут спровоцировать прекращение поставок топлива из России, и Евросоюз столкнется с дефицитом газа.

Global Times отмечает, что Европа надеялась на поставки топлива из США, но американский сжиженный природный газ (СПГ) оказался дороже российского трубопроводного.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они стали жертвами глобальной стратегии США», — указано в материале.

Китайская газета считает, что Европа может либо сохранить свой статус «следования за США», либо объединиться и «осуществить развитие», чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь ЕС.

