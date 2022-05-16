«Известия»: Госдума предложила ввести мораторий на экопроверки компаний

Сообщается, что рекомендации будут направлены в правительство.

В Минэнерго уже поддержали предложение Госдумы. При этом представители Минприроды посчитали такие меры избыточными. В то же время экологи отмечают, что подобные послабления для бизнеса могут привести к рискам для окружающей среды.