«Известия»: Госдума предложила ввести мораторий на экопроверки компаний

В Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки добывающих компаний. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что это позволит поддержать отрасль на фоне санкций.

Согласно инициативе, предлагается приостановить исполнение обязательств лицензий на разработку месторождений на два года, а проверки горнорудных предприятий – на три.

Борьба за «кормушку»: Эколог объяснил попытку признать Greenpeace и WWF иноагентами

Сообщается, что рекомендации будут направлены в правительство.

В Минэнерго уже поддержали предложение Госдумы. При этом представители Минприроды посчитали такие меры избыточными. В то же время экологи отмечают, что подобные послабления для бизнеса могут привести к рискам для окружающей среды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроверкаМинприродыМинэнерго РФГосдумаЭкология
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры