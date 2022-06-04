Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС
Евросоюз включил Национальный расчетный депозитарий, входящий в структуру Московской биржи, в санкционный список в рамках шестого пакета ограничений в отношении России. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что НРД — крупнейший в России и единственный имеющий доступ к международной финансовой системе.
«Он играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность», — указано в релизе.
НРД в связи с включением в санкционный список признал ситуацию чрезвычайной. Как сообщила пресс-служба депозитария, НРД не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. В то же время НРД приостанавливает проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности; операции по списанию или зачислению средств в других иностранных валютах продолжатся в обычном режиме.
Кроме того, в санкционный список ЕС попали еще 17 юрлиц, в числе которых «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», УАЗ, «Татнефть-Нефтехим».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС
- Столтенберг заявил о конструктивном разговоре с Эрдоганом
- Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов
- Россия потребовала от США объяснить отправку вертолетов Ми-17 на Украину
- Макрон: Нельзя унижать Россию
- Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros
- Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками
- CNN: США и союзники обсуждают потенциальные условия мира на Украине
- Премьер Грузии: мы видим себя в составе ЕС через 5-10 лет
- Сенаторы США призвали ввести санкции против большего числа россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru