Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС

Отмечается, что НРД — крупнейший в России и единственный имеющий доступ к международной финансовой системе.

«Он играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность», — указано в релизе.

НРД в связи с включением в санкционный список признал ситуацию чрезвычайной. Как сообщила пресс-служба депозитария, НРД не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. В то же время НРД приостанавливает проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности; операции по списанию или зачислению средств в других иностранных валютах продолжатся в обычном режиме.

Кроме того, в санкционный список ЕС попали еще 17 юрлиц, в числе которых «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», УАЗ, «Татнефть-Нефтехим».

