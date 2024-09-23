Цена фьючерса на золото установила новый исторический рекорд

Цены на золото побили исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Стоимость декабрьского фьючерса на драгоценный металл к 07:38 мск выросла на $8,45. Его цена достигла отметки в $2 654,7 за тройскую унцию.

При этом декабрьский фьючерс на серебро снижается на бирже. Стоимость металла составляет $31,442 за унцию.

На минувшей неделе фьючерс на золото обновил исторический максимум, достигнув уровня $2650 за тройскую унцию, напоминает RT.

