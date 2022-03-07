В США заговорили о непредсказуемых последствиях антироссийских санкций
Введение антироссийских санкций может привести к непредсказуемым последствиям для экономики США и их союзников, пишет Hill.
По данным издания, может резко вырасти стоимость энергоносителей и продуктов питания. Попытки Запада разрушить экономику России могут нанести сильный удар по самим США и их сателлитам. Как говорится в статье, американские конгрессмены требуют от главы государства Джо Байдена заблокировать поставки российской нефти в Штаты. Это приведет к резкому росту стоимости топлива, учитывая глобальные связи на международных рынках.
Эксперты заявляют, что беспрецедентный характер санкций создает непредсказуемые риски для экономики США.
Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении РФ продолжаться до тех пор, пока власти страны не остановят военную спецоперацию на территории Украины.
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