Наталья Сергунина: московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира
В акселерационной программе GoGlobal приняли участие 20 столичных компаний. Цель проекта — ускорить выход на зарубежные рынки компаний, которые производят продукты в сфере информационных технологий.
Она организована Московским экспортным центром (МЭЦ) и «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив.
Программа заработала весной, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Заявки на участие в ней принимались с июня и по сентябрь.
По словам заммэра, участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. Контракты заключены на 236 тысяч долларов. Ожидается подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов.
По итогам акселератора столичные компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед. До конца года состоится еще один поток акселератора.
Ранее Сергунина рассказала об экспортном каталоге «Сделано в Москве», В нем на данный момент представлено порядка 2,5 тыс. предприятий и почти 5 тыс. товарных позиций. Каталог был создан в 2018 году, он представлен на восьми языках. В него вносятся данные товарах и услугах экспортно ориентированных компаний Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане
- Глава «секты Виссариона» арестован на два месяца
- Новости за ночь: Бизнес-омбудсмен сообщил Мишустину об угрозе волны банкротств
- Новости за ночь: Лукашенко запретил импорт товаров из Польши
- Новости за ночь: Российские ученые открыли природный антибиотик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru