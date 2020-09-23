Наталья Сергунина: московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира

По словам заммэра, участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. Контракты заключены на 236 тысяч долларов. Ожидается подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов.

По итогам акселератора столичные компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед. До конца года состоится еще один поток акселератора.

Ранее Сергунина рассказала об экспортном каталоге «Сделано в Москве», В нем на данный момент представлено порядка 2,5 тыс. предприятий и почти 5 тыс. товарных позиций. Каталог был создан в 2018 году, он представлен на восьми языках. В него вносятся данные товарах и услугах экспортно ориентированных компаний Москвы.

