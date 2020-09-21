Сергунина: 2,5 тыс компаний уже вошли в экспортный каталог Москвы

Каталог был создан в 2018 году, он представлен на восьми языках. В него вносятся данные товарах и услугах экспортно ориентированных компаний Москвы. Производители распределены по ключевым направлениям: научные разработки, информационные технологии, медицина и фармацевтика, микроэлектроника, производство одежды и мебели.

Каталог доступен на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Ранее Сергунина рассказала о победителях городской программы для туристических стартапов. В их число попали в том числе онлайн-сервис для организации семейных путешествий, сервис городских прогулок с виртуальными гидами, бот для планирования бюджета поездки и сервис городских прогулок.



