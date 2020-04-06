«Русская Медиагруппа»: Настало время помочь радио!

«Сейчас мы оказались в условиях, когда нужно быстро предлагать антикризисные решения. И чтобы сейчас выжить, нужен серьезный комплекс мер: льготная ставка по страховым взносам, войти в реестр системообразующих предприятий, которые обеспечивают психологическую поддержку и социальную адаптацию населения в режиме изоляции. Мы, например, уже провели один марафон «Все будет хорошо», его онлайн посмотрели пять миллионов россиян. Сейчас готовим еще несколько марафонов, в поддержку медиков, волонтеров. То есть радио свои социальные функции осуществляет. И сейчас самое время государству начать помогать радио», - заявил НСН Саркисов.

Медиаменеджер отказался делать прогнозы о развитии ситуации в отрасли:

«Прогнозировать – дело неблагодарное. Можно говорить только о том, что есть конкретно сейчас. В будущем, мы, возможно, увидим приток новых рекламодателей из онлайн-сервисов, доставки, сферы образования. В этой категории клиентов, наверняка, завтра будет существенный рост, но помогать нам надо сегодня», - заметил Саркисов.

При этом, генеральный директор не исключил, что РМГ придется сокращать персонал. «Все решения будут приниматься на днях. Пока у нас таких планов нет. Но мы посмотрим, как ситуация будет развиваться», - заключил собеседник НСН.

Ранее в эфире НСН ситуацию в радиовещательной отрасли прокомментировали топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов страны, объединяющих более трех десятков радиостанций. Массовые заявления радийщиков на своем сайте поддержал Союз журналистов России.

