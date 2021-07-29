Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников до проверки

Минфину и ФНС могут предоставить право блокировать имущество должников в оперативном порядке до результатов проверок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявления федерального чиновника и источники в правительстве и Минфине.

Отмечается, что мера могла бы способствовать борьбе с «уклонистами», которые за время проведения налоговой проверки успевают продать имущество, вывести капитал или начать процедуру банкротства.