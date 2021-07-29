Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников до проверки
Минфину и ФНС могут предоставить право блокировать имущество должников в оперативном порядке до результатов проверок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявления федерального чиновника и источники в правительстве и Минфине.
Отмечается, что мера могла бы способствовать борьбе с «уклонистами», которые за время проведения налоговой проверки успевают продать имущество, вывести капитал или начать процедуру банкротства.
При этом налоговые правонарушения требуют длительной проверки и фиксации, а механизмов, которые предотвратили бы вывод активов недобросовестных граждан, нет.
Ранее сообщалось, что российские семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога на доход физических лиц при продаже недвижимости в течение пяти лет после ее покупки. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания XX съезда партии «Единая Россия».
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