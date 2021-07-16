Путин поручил освободить часть семей с детьми от налога при продаже жилья

Российские семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога на доход физических лиц при продаже недвижимости в течение пяти лет после ее покупки. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания XX съезда партии «Единая Россия».

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин и Госдума должны представить свой доклад до 1 ноября текущего года, отмечает Ura.ru.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

