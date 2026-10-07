Число убыточных направлений бизнеса в России с января по июль этого года выросло почти в четыре раза — с трех до 11, следует из данных Росстата. В минусе с прошлого года остались угольная отрасль, пассажирские перевозки и почтовые службы, а в этом году к ним добавились металлургия, деревообработка, добыча прочих полезных ископаемых, автопром, лесоводство и лесозаготовки, спорт и развлечения, библиотеки и музеи, а также финансовая и страховая деятельность. Худалов назвал четыре основных фактора, которые ударили по российскому бизнесу.

«Во-первых, сильно поднялась налоговая нагрузка. Это высокий фактор, который увеличивает затраты по всей цепочке, потому что все вынуждены перекладывать налоговые платежи в структуру себестоимости. По-прежнему крайне дорогие кредитные ресурсы. У нас было снижение ключевой ставки, но она все еще находится на высоком уровне. А для малого бизнеса традиционная ставка кредитования — это ключевая ставка плюс 5-6 процентных пунктов. Это неподъемные средства. Еще неприятная проблема — это неплатежи, которые распространяются по системе. Причем грешат этим и крупные компании, потому что понимают, что контрагенты ограничены в возможностях сбывать свою продукцию. Нередко бывает ситуация, когда платежи задерживаются на 3-6 месяцев, что достаточно больно бьет по малому бизнесу, потому что у него возможности перекредитоваться практически нет. И топливная ситуация оказывается влияние. Топлива стало меньше, а ценник на него сильно взлетел. Все это формирует негативную картину, которую мы наблюдаем. Есть некоторые улучшения внешней конъюнктуры на мировых рынках, но это больше касается крупных сырьевых компаний и меньше — малого бизнеса», — рассказал эксперт.