Налоги, кредиты и топливо: Почему число убыточных отраслей бизнеса в РФ выросло в 4 раза
Максим Худалов перечислил НСН четыре причины, из-за которых российские предприятия теряют деньги.
Предприятия сталкиваются с целым комплексом негативных факторов, что приводит к системному ухудшению ситуации во многих отраслях, и пока российскому бизнесу следует думать о том, как выживать в текущих условиях, так как оптимистичные сценарии развития событий маловероятны, объяснил НСН независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Число убыточных направлений бизнеса в России с января по июль этого года выросло почти в четыре раза — с трех до 11, следует из данных Росстата. В минусе с прошлого года остались угольная отрасль, пассажирские перевозки и почтовые службы, а в этом году к ним добавились металлургия, деревообработка, добыча прочих полезных ископаемых, автопром, лесоводство и лесозаготовки, спорт и развлечения, библиотеки и музеи, а также финансовая и страховая деятельность. Худалов назвал четыре основных фактора, которые ударили по российскому бизнесу.
«Во-первых, сильно поднялась налоговая нагрузка. Это высокий фактор, который увеличивает затраты по всей цепочке, потому что все вынуждены перекладывать налоговые платежи в структуру себестоимости. По-прежнему крайне дорогие кредитные ресурсы. У нас было снижение ключевой ставки, но она все еще находится на высоком уровне. А для малого бизнеса традиционная ставка кредитования — это ключевая ставка плюс 5-6 процентных пунктов. Это неподъемные средства. Еще неприятная проблема — это неплатежи, которые распространяются по системе. Причем грешат этим и крупные компании, потому что понимают, что контрагенты ограничены в возможностях сбывать свою продукцию. Нередко бывает ситуация, когда платежи задерживаются на 3-6 месяцев, что достаточно больно бьет по малому бизнесу, потому что у него возможности перекредитоваться практически нет. И топливная ситуация оказывается влияние. Топлива стало меньше, а ценник на него сильно взлетел. Все это формирует негативную картину, которую мы наблюдаем. Есть некоторые улучшения внешней конъюнктуры на мировых рынках, но это больше касается крупных сырьевых компаний и меньше — малого бизнеса», — рассказал эксперт.
Он добавил, что оптимистичные сценарии возможны, но полагаться на них в текущей ситуации нет стоит.
«Повышение налогов, скорее всего, будет продолжаться. Пока оно ударило по частному сегменту, но налоговое давление сохраняется. Ключевая ставка снижаться в ближайшее время, скорее всего, если и будет, то медленно. Потому что ее обоснование — это борьба с растущей инфляцией. Инфляция сейчас растет, поэтому здесь какого-то улучшения не предвидится. Конечно, существует сценарий, при котором произойдет завершение украинского конфликта и снятие санкций. В этом сценарии улучшается внешняя конъюнктура и доступность. Она становится доступной для крупного бизнеса, который по цепочке начнет увеличивать заказы на внутреннем рынке. Но это оптимистичный сценарий, пока на него ориентироваться было бы неразумным. Пока надо думать о том, как выживать в нынешних условиях», — подчеркнул Худалов.
В этих условиях у государства есть рычаги, которые могут помочь убыточным отраслям, считает эксперт.
«Необходимо проанализировать обоснованность повышения тарифов естественных монополий, поскольку у нас металлургия, угольная отрасль, деревообработка очень сильно страдают от роста железнодорожных тарифов. Энергетики довольно агрессивно поднимают стоимость своих услуг. Это согласовано с Федеральной антимонопольной службой, но было бы уместно провести некоторое подобие аудита на предмет того, действительно ли все эти издержки необходимо перекладывать на потребителей, которые и так уже чувствуют себя достаточно плохо в нынешних условиях. Локомотивом экономики у нас выступает строительная отрасль. Если будут придуманы какие-либо новые меры поддержки этой отрасли помимо льготной ипотеки, которая себя не оправдала, а просто привела к росту цен на жилье, то это было бы дополнительным стимулом. Запуск масштабной стройки сильно подстегивает внутренний спрос на большом количестве отраслей, что в целом на экономику оказывает положительное влияние», — отметил он.
Ранее Максим Худалов объяснял НСН, как скажется на российской экономике строительство Трансалтайской железной дороги.
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