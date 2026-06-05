С оглядкой на инфляцию: Когда в России снизят ставку до 12%
Ярослав Кабаков заявил НСН, что маневр для снижения ключевой ставки ЦБ ограничен рынком труда.
Только когда инфляция будет в районе 5%, а ключевая ставка – около 10%, тогда РФ получит реальную ставку 5% и сразу все увидят интерес к инвестициям. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку 10-12% «психологической чертой» для бизнеса. Таким мнением он поделился после делового завтрака «Сбера» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Также он отметил, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности. Кабаков согласился с Грефом.
«Да, снижение ставки в районе 10% приводит к экономическому оживлению. И учитывая, что долговая нагрузка сейчас достаточно высокая, многим компаниям станет полегче. Но это не универсальное лекарство. Однако в предыдущие периоды у ЦБ не было столь жесткого таргетирования инфляции в районе 4%. Даже если мы представим, что ЦБ добьется инфляции в 4%, а ключевая ставка будет 12%, соответственно, мы получаем реальную ставку 8%, а это очень много. Другой вопрос, что если инфляция будет в районе 5%, ключевая ставка - около 10%, а реальная ставка опустится до 5%, то мы, конечно, увидим живой интерес к инвестициям. Но снижение ключевой ставки ЦБ ограничено рынком труда. И только когда будет его охлаждение, тогда нас ждет быстрое снижение ключевой ставки стороны ЦБ. Наши прогнозы и ожидания рынка - 12% на конец года, как и у ЦБ», - рассказал он.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров заявил НСН, что на инфляцию не надо молиться и ключевую ставку необходимо снижать более активно, так как из-за дорогих кредитов российский бизнес сегодня находится на голодном пайке.
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