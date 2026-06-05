«Да, снижение ставки в районе 10% приводит к экономическому оживлению. И учитывая, что долговая нагрузка сейчас достаточно высокая, многим компаниям станет полегче. Но это не универсальное лекарство. Однако в предыдущие периоды у ЦБ не было столь жесткого таргетирования инфляции в районе 4%. Даже если мы представим, что ЦБ добьется инфляции в 4%, а ключевая ставка будет 12%, соответственно, мы получаем реальную ставку 8%, а это очень много. Другой вопрос, что если инфляция будет в районе 5%, ключевая ставка - около 10%, а реальная ставка опустится до 5%, то мы, конечно, увидим живой интерес к инвестициям. Но снижение ключевой ставки ЦБ ограничено рынком труда. И только когда будет его охлаждение, тогда нас ждет быстрое снижение ключевой ставки стороны ЦБ. Наши прогнозы и ожидания рынка - 12% на конец года, как и у ЦБ», - рассказал он.

Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров заявил НСН, что на инфляцию не надо молиться и ключевую ставку необходимо снижать более активно, так как из-за дорогих кредитов российский бизнес сегодня находится на голодном пайке.

