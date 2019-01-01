Общество

Побит рекорд полковника Захарченко по взяткам

17 мая15:24

Около 12 миллиардов рублей изъято при обыске у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, сообщает «Росбалт».

Как отмечают источники издания в силовых структурах, сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей была изъята при обыске трёх квартир Черкалина. По предварительным данным, он получил её за оказание общего покровительства коммерческим структурам.

Из-за санкций коррупция стала роскошью

Изъятая сумма превысила рекорд взяточничества, ранее установленный полковником Захарченко, отмечает Ura.ru. Напомним, у полковника Дмитрия Захарченко было найдено при обысках более 8,5 миллиардов рублей.

Черкалин и его подчинённые были задержаны 25 апреля. Накануне суд предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.


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ТЕГИ:ВзяткаПолковник Захарченко

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