Побит рекорд полковника Захарченко по взяткам
Около 12 миллиардов рублей изъято при обыске у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, сообщает «Росбалт».
Как отмечают источники издания в силовых структурах, сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей была изъята при обыске трёх квартир Черкалина. По предварительным данным, он получил её за оказание общего покровительства коммерческим структурам.
Изъятая сумма превысила рекорд взяточничества, ранее установленный полковником Захарченко, отмечает Ura.ru. Напомним, у полковника Дмитрия Захарченко было найдено при обысках более 8,5 миллиардов рублей.
Черкалин и его подчинённые были задержаны 25 апреля. Накануне суд предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
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