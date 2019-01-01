Побит рекорд полковника Захарченко по взяткам

Около 12 миллиардов рублей изъято при обыске у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, сообщает «Росбалт».

Как отмечают источники издания в силовых структурах, сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей была изъята при обыске трёх квартир Черкалина. По предварительным данным, он получил её за оказание общего покровительства коммерческим структурам.