Краснодарская судебная аномалия

В числе подателей жалобы всемирно известные бренды – производители автомобилей как премиум-класса, так и лидеры масс-маркета. Они утверждают, что несколько районных судов Краснодара вовлечены в схему взыскания с производителей стоимости автомобилей, в несколько раз большей первоначальной. По схеме, детали которой со ссылкой на адвоката подателей жалобы приводит РБК, истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты машины. Их интересы в судах представляет местная организация по защите прав потребителей. Судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль. Суды в свою очередь, удовлетворяют требования о возврате стоимости машин на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей. Дела слушаются в одних и тех же судах, с участием одних и тех же судей. Апелляционные жалобы в краевой суд остаются без удовлетворения. Ущерб компаний – подателей жалобы за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей. Обращение автопроизводителей было направлено сразу нескольким адресатам: в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Краснодарская судебная система снискала всероссийскую известность благодаря истории «золотой судьи». Пару лет назад судья Елена Хахалева, занимавшая тогда должность главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда и входившая в состав его президиума, прославилась благодаря свадьбе дочери. По подсчётам журналистов на торжество могло быть потрачено два миллиона долларов. На гулянье, в частности, выступали звёзды эстрады первой величины: Николай Басков, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева и другие артисты. Судью в сети сразу же прозвали «золотой». Сама она утверждала, что всё оплатил отец дочери, крупный бизнесмен, который, в свою очередь, называл сумму расходов в пять миллионов рублей. Затем Елену Хахалеву заподозрили в использовании поддельного диплома. Была организована доследственная проверка, официально эти обвинения не были подтверждены. Как бы то ни было, должностей своих Хахалева лишилась, но судьей быть не перестала.

После скандала вокруг «золотой судьи» из Краснодарского края посыпались жалобы с требованиями проверить судебную систему региона. В том числе в связи с фактами изъятия судебными решениями фермерских земель у их законных собственников, в связи с процессами, связанными с имуществом членов так называемой «банды Цапков». Теперь вот афера в отношении крупнейших мировых автоконцернов. Прямо Краснодарская судебная аномалия.

