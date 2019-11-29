«Нафтогаз» заявил о сложностях принудительного взыскания долга с «Газпрома»

По его словам, суды европейских стран не показывают такой готовности. В частности, он сказал, что в Германии, Молдавии, Польше «у нас проблемы».

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне около 2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту. Ранее Витренко заявил, что компания может принять долг «Газпрома» в виде газа. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа, то есть бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.

