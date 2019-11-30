«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант компенсации от «Газпрома»

Витренко отметил, что готовы рассматривать предложения «в каком виде, и какую мы получим компенсацию» в случае отказа от исковых требований. Он также подчеркнул, что конечным собственником компании являются украинцы и в стране заинтересованы как можно быстрее получить принадлежащие ей средства.

Ранее Витренко сообщил о сложностях с принудительным взысканием долга 2,56 млрд долларов с «Газпрома», связав это с политической конъюнктурой.



