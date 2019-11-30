«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант компенсации от «Газпрома»

30 ноября 201900:41

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть вариант компенсации в случае отказа от исковых требований к «Газпрому» на 12,2 млрд долларов. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина», пишет РИА Новости.

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Витренко отметил, что готовы рассматривать предложения «в каком виде, и какую мы получим компенсацию» в случае отказа от исковых требований. Он также подчеркнул, что конечным собственником компании являются украинцы и в стране заинтересованы как можно быстрее получить принадлежащие ей средства.

Ранее Витренко сообщил о сложностях с принудительным взысканием долга 2,56 млрд долларов с «Газпрома», связав это с политической конъюнктурой.


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ФОТО: РИА Новости
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