«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант компенсации от «Газпрома»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть вариант компенсации в случае отказа от исковых требований к «Газпрому» на 12,2 млрд долларов. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина», пишет РИА Новости.
Витренко отметил, что готовы рассматривать предложения «в каком виде, и какую мы получим компенсацию» в случае отказа от исковых требований. Он также подчеркнул, что конечным собственником компании являются украинцы и в стране заинтересованы как можно быстрее получить принадлежащие ей средства.
Ранее Витренко сообщил о сложностях с принудительным взысканием долга 2,56 млрд долларов с «Газпрома», связав это с политической конъюнктурой.
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