Украина настаивает на возвращение долга газом. Москва ещё не определилась
Москва и Киев продолжают искать в ходе переговоров способ возвращения российского долга на сумму $2,56 млрд.
Украина и Россия обсуждают возможность выплат «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд в виде поставок газа Киеву на соответствующую сумму, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Министр Новак, который был на переговорах [переговорах Украины и РФ по газу в Вене], признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. По публичным заявлениям мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», - сказал Витренко в радиоинтервью в пятницу вечером.
Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК $2,56 млрд.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН предположил, что бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.
«Он в принципе не согласен с решением арбитража в Стокгольме. Единственное, что можно обсуждать, - дополнительную скидку по газу. Сейчас мы говорим о 20-25%, теоретически можно говорить о большей скидке, которая бы позволила начать нормальные прямые поставки газа на территорию Украины. С другой стороны, за счет большей скидки уйти от претензий по этому спору. Тогда бы все стороны сохранили лицо», - пояснил эксперт.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил НСН, что за исками «Нафтогаза» стоят, в том числе, и личные интересы Юрия Витренко.
«Могу предположить, что какая-то часть средств, выигранных в арбитражных судах, идет на премиальные выплаты господину Витренко и других руководителей "Нафтогаза". По все видимости, они борются за собственные деньги и никаких политических подоплек на то, что будет продолжаться транзит газа через Украину, нет. В остальном же поведение руководителей украинской компании абсолютно нелогично», - предположил Рустам Танкаев.
Ранее пресс-секретaрь президентa России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва и Киев обменивaются предложениями для зaключения нового или продолжения действующего контрaктa по трaнзиту российского гaзa в стрaны Евросоюзa через Укрaину.
По его словaм, именно об этом говорил глaвa «Газпромa» Алексей Миллер после совещaния у глaвы госудaрствa.
«Мы в цейтноте, времени мaло», — подчеркнул Песков, отвечaя нa вопрос, соглaсится ли Россия компенсировaть долг не деньгaми, a постaвкaми гaзa.
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