Украина настаивает на возвращение долга газом. Москва ещё не определилась

Украина и Россия обсуждают возможность выплат «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд в виде поставок газа Киеву на соответствующую сумму, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Министр Новак, который был на переговорах [переговорах Украины и РФ по газу в Вене], признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. По публичным заявлениям мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», - сказал Витренко в радиоинтервью в пятницу вечером.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК $2,56 млрд.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН предположил, что бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.

«Он в принципе не согласен с решением арбитража в Стокгольме. Единственное, что можно обсуждать, - дополнительную скидку по газу. Сейчас мы говорим о 20-25%, теоретически можно говорить о большей скидке, которая бы позволила начать нормальные прямые поставки газа на территорию Украины. С другой стороны, за счет большей скидки уйти от претензий по этому спору. Тогда бы все стороны сохранили лицо», - пояснил эксперт.