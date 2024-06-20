«Шустрая инфляция»: Цены на овощи могут опуститься до 30% к концу лета
К концу лета цены на все овощи массового спроса «устаканятся», заявил НСН Леонид Холод.
Помимо официальной инфляции существуют и реальная потребительская инфляция, и реальная продовольственная, которые становятся более «шустрыми», когда речь идет о товарах первой необходимости, заявил НСН доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Свекла, картошка и морковь вошли в тройку продуктов, которые сильнее всего подорожали в России с начала 2024 года. По данным Росстата, свекла стала дороже на 96,5%, картофель – на 69,5%, морковь – на 61%. Кроме того, на 33% подорожал лук. Холод отметил, что цены на овощи «устаканятся» к концу лета.
«Это товары первой необходимости, борщевой набор, который имеет большую потребительскую ценность. Продуктовая инфляция более шустрая среди товаров первой необходимости. Также важна сезонность. Когда мы говорим про картофель, мы не уточняем, какой именно имеем в виду, со свеклой такая же история. Я бы подразделял их на «молодую» и «базовую», так как это разные вещи», - сказал собеседник НСН.
По его словам, цены на овощи могут опуститься до 30%.
«Если инфляция будет в тех рамках, которые озвучиваются, то овощи должны подешеветь к концу лета, но нужно понимать, что помимо официальной инфляции, есть еще реальная потребительская, реальная продовольственная. Все зависит от инфляции. Если она будет больше 5%, то овощи как минимум не будут дорожать. Сегодня идет подмешивание молодых корнеплодов, из-за чего цена должна опуститься. Она может опуститься и на 20%, и на 30%. Цены устаканятся на все овощи, чуть в меньшей степени, может быть, на перцы какие-нибудь, на баклажаны, так как это овощи не самого массового спроса», - заключил экономист.
Ранее Холод заявил «Радиоточке НСН», что для регулирования роста цен важно обеспечить достаточную конкуренцию на рынке.
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