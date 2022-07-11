Курсы евро и доллара практически сравнялись впервые за 20 лет

Курс евро впервые за 20 лет опустился ниже 1,01 доллара, свидетельствуют данные валютных торгов.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,7 рубля

По состоянию на 13:14 мск курсы европейской и американской валют практически сравнялись. Евро подешевел до 1,0096 доллара, а спустя несколько минут отыгрался до 1,0104 доллара.

Отмечается, что курс евро ниже 1,01 доллара стал самым низким с декабря 2002 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за два года США напечатали 5,9 триллиона долларов, в Европе за это период напечатали 2,5 триллиона евро.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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