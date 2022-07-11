Курсы евро и доллара практически сравнялись впервые за 20 лет

По состоянию на 13:14 мск курсы европейской и американской валют практически сравнялись. Евро подешевел до 1,0096 доллара, а спустя несколько минут отыгрался до 1,0104 доллара.

Отмечается, что курс евро ниже 1,01 доллара стал самым низким с декабря 2002 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за два года США напечатали 5,9 триллиона долларов, в Европе за это период напечатали 2,5 триллиона евро.