Набиуллина заявила о сохранении доллара в валютных резервах России
Доллар останется частью российских валютных резервов России. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg TV.
Она подчеркнула, что ЦБ учитывает все геополитические риски, а не только экономические факторы, доходность и факторы ликвидности.
Также стало известно, что совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентных пункта.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о возможности перевода резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в различные валюты в связи с решением об отказе хранить средства фонда в американских долларах.
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