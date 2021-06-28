Набиуллина заявила о сохранении доллара в валютных резервах России

Также стало известно, что совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентных пункта.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о возможности перевода резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в различные валюты в связи с решением об отказе хранить средства фонда в американских долларах.

