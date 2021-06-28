ЦБ в июле может обсудить повышение ключевой ставки
Совет директоров Банка России на заседании в июле может обсудить повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентных пункта. Это не исключила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Ранее она допускала, что ЦБ может перейти к умеренно жесткой денежно-кредитной политике (ДКП). Как пояснила Набиуллина, в данный момент Центробанк осуществляет переход к нейтральной ДКП, при которой ставка фиксируется в пределах 5–6%. Жесткая политика означает выход за пределы этого диапазона.
По словам главы ЦБ, всё будет зависеть от динамики экономики, инфляции и инфляционных ожиданий. 11 июня регулятор повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5%. Таким образом, она была возвращена на уровень апреля-мая 2020 года. Такое решение было принято в связи с ускорением инфляции, которая в мае составила 6% и продолжила рост в первом месяце лета
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