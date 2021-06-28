Аналитик сообщила, когда начинать продавать доллары и евро
Существуют определенные «звоночки», по которым можно сориентироваться и купить или продать валюту по более выгодной цене, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксану Покровскую.
По ее словам, необходимо следить за заявлениями Банка России. Так, если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, так как курс доллара будет расти. Если регулятор снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет.
При этом Покровская не советует непрофессионалам играть на разнице курсов на коротких дистанциях.
По ряду факторов, играющих в пользу рубля и, наоборот, в ущерб ему, можно оценить движение российской валюты, сообщила ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
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