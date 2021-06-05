Большая политика и деньги. Надо ли россиянам опасаться от дедоллоризации ФНБ?
Экономисты и финансисты рассказали НСН, как отказ от доллара для хранения средств ФНБ отразится на курсе рубля и надо ли россиянам опасаться негативных последствий этого решения.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о возможности перевода резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в различные валюты в связи с решением об отказе хранить средства фонда в американских долларах.
«В последние несколько лет в такой круг валют вошел китайский юань. Он, конечно, не является столь же стабильным, но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня. Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский», - пояснил Кудрин в эфире канала «Россия 1».
Если хранить резервы ФНБ можно в других валютах, то расчеты требуется по-прежнему вести в долларах.
Экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в Фонде национального благосостояния решили отказаться от доллара в пользу евро и юаня, и как это повлияет на курс валют.
«В первую очередь, это политическая вещь. Объявили же, что Соединенные Штаты нам не дружественная держава. Мы пытаемся подавать сигналы, всячески подтверждающие этот момент. Если большая часть денег перейдет в юань, то это ненормально, потому что экономическая война между Китаем и Штатами не закончена, и Китай победителем в ней однозначно выйти не сможет. Если это политика, как мы это обычно видим, то тогда мы перейдем от американской валюты к китайской, а если разместить в евро, фунтах, швейцарских франках, то это будет абсолютно правильно с точки зрения экономики. После этого объявления курс остался стабильным, доллар вырос на три копейки, поэтому мы видим, что фондовые рынки на это не реагируют. Рубль колеблется не в зависимости от того, что Россия продает доллары, а в связи с ценами на нефть, внешнеполитической ситуацией, принятых решений правительства с точки зрения экономического роста и так далее», - объяснил специалист.
Бывший глава Банка РФ Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» тоже считает, что заявления о замене валюты для хранения резервов ФНБ носят больше политический, чем экономический характер.
«Это всё, как говориться, рынком давно отыграно. Подобного рода заявления, это – скорее, некая подготовка к предстоящим переговорам президентов России и США на фоне Петербургского международного экономического форума, дескать, что мы можем без доллара обойтись. Поэтому такие реляции никак не повлияют на рубль», - подчеркнул экс-глава Центробанка.
Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро распределяется по 35%. Согласно новой структуре фонда, активы в евро составят 40%, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%. В Кремле по этому поводу отметили, что процесс дедолларизации носит постоянный характер. Он происходит не только в России, но и в других странах, в связи с обеспокоенностью по поводу надежности резервной валюты.
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