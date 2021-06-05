Большая политика и деньги. Надо ли россиянам опасаться от дедоллоризации ФНБ?

Если хранить резервы ФНБ можно в других валютах, то расчеты требуется по-прежнему вести в долларах.

Экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в Фонде национального благосостояния решили отказаться от доллара в пользу евро и юаня, и как это повлияет на курс валют.

«В первую очередь, это политическая вещь. Объявили же, что Соединенные Штаты нам не дружественная держава. Мы пытаемся подавать сигналы, всячески подтверждающие этот момент. Если большая часть денег перейдет в юань, то это ненормально, потому что экономическая война между Китаем и Штатами не закончена, и Китай победителем в ней однозначно выйти не сможет. Если это политика, как мы это обычно видим, то тогда мы перейдем от американской валюты к китайской, а если разместить в евро, фунтах, швейцарских франках, то это будет абсолютно правильно с точки зрения экономики. После этого объявления курс остался стабильным, доллар вырос на три копейки, поэтому мы видим, что фондовые рынки на это не реагируют. Рубль колеблется не в зависимости от того, что Россия продает доллары, а в связи с ценами на нефть, внешнеполитической ситуацией, принятых решений правительства с точки зрения экономического роста и так далее», - объяснил специалист.