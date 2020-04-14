Экономисты предлагают раздать россиянам деньги. Но этого не случится

Раздать россиянам деньги – раздать просто так – в условиях «нефтекоронакризиса» предложила группа видных экономистов. В их утопической программе (почему утопической – чуть ниже) предлагается также запустить программу количественного смягчения, объем поддержки довести до 4-6, а то и до 10 процентов ВВП против нынешних 1,2 процента ВВП, о направлении которых на минимизацию негативных последствий коронавируса говорил Владимир Путин. А кроме того - оказать помощь россиянам через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ, дополнительные выплаты пенсий, - предлагают авторы доклада, на который ссылается «Лента.ру».

Теперь – о мерах поддержки населения, принятых в России. Гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса - три максимальных пособия по безработице, 12 130 рублей. Семьи, где родители остались без работы, в течение трех месяцев будут получать по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет в семьях, имеющих право на материнский капитал. Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, около 5500 рублей на ребенка, но только при доходе на каждого члена семьи ниже определенного уровня. То есть меры поддержки касаются далеко не всех граждан.

И о поддержке населения в других странах. В США пособие по безработице из-за коронавируса увеличено до 600 долларов в неделю сроком на четыре месяца. При доходах ниже 75 тысяч долларов в год единовременная выплата составит 1200 долларов. Более 75 тысяч в год – тысяча единовременно. За каждого ребенка младше 17 лет – 500 долларов. Резонно предположить возражения, что, дескать, США – печатный станок, который производит главную мировую резервную валюту, а потому может позволить себе и триллион раздать. Собственно, ровно триллион минфин США и зарезервировал для помощи населению во время эпидемии коронавируса. По тысяче каждому гражданину уже раздали, раздадут, если потребуется, еще раз.

Но вот – опыт Грузии, в списке Всемирного Банка стран по ВВП на душу населения занимающей 107-е место против 56-го российского: государство взяло на себя оплату услуг ЖКХ за граждан сроком на 3 месяца. Опыт России: Федеральная антимонопольная служба России утвердила повышение с 1 июля 2020 года оптовых цен на газ для реализации населению на 3%. Потом, правда, сдала назад и предложила в этом году не повышать тарифы.

Стоит ли в этих условиях удивляться мнению россиян, которое приводит газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра»? 38% опрошенных уверены в отстаивании президентом Путиным интересов олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Судьба предложения о прямой финансовой помощи всем россиянам тоже, в общем-то, очевидна.

