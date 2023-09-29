Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

Банк России увидел признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

По ее словам, ипотека растет за год на 30%, это высокие темпы. Она отметила, что для населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья, а качество кредитов вызывает беспокойство.

Сбер отменил скидки по льготной ипотеке

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода.

При этом в сентябре доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последний месяц почти вдвое — с 70-80% до 40–50%. Эксперты отрасли отмечают, что из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали недоступны для большей части клиентов, спрос перераспределился в сторону льготных программ, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИпотекаЭльвира НабиуллинаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры