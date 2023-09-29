Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова в беседе с РБК заявила, что во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода.

При этом в сентябре доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последний месяц почти вдвое — с 70-80% до 40–50%. Эксперты отрасли отмечают, что из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали недоступны для большей части клиентов, спрос перераспределился в сторону льготных программ, передает «Радиоточка НСН».



