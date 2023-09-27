СМИ: Доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40–50%

Доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последний месяц почти вдвое — с 70-80% до 40–50%.

Эксперты отрасли отмечают, что из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали недоступны для большей части клиентов, спрос перераспределился в сторону льготных программ. При этом отмечается, что такая тенденция потянет цены на квартиры вверх, сообщают «Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ.

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До этого Правительство России увеличило с 15 до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. Изменения касаются кредитов и займов, договор которым заключен со дня вступления в силу постановления – с 20 сентября. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что увеличение на 5% первоначального взноса по льготным ипотекам уменьшит спрос на квартиры, но не погонит цены вниз. По ее словам, застройщики просто не могут сегодня снижать цены из-за роста издержек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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