СМИ: Доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40–50%

До этого Правительство России увеличило с 15 до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. Изменения касаются кредитов и займов, договор которым заключен со дня вступления в силу постановления – с 20 сентября. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что увеличение на 5% первоначального взноса по льготным ипотекам уменьшит спрос на квартиры, но не погонит цены вниз. По ее словам, застройщики просто не могут сегодня снижать цены из-за роста издержек, передает «Радиоточка НСН».

