СМИ: Доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40–50%
Доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последний месяц почти вдвое — с 70-80% до 40–50%.
Эксперты отрасли отмечают, что из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали недоступны для большей части клиентов, спрос перераспределился в сторону льготных программ. При этом отмечается, что такая тенденция потянет цены на квартиры вверх, сообщают «Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ.
До этого Правительство России увеличило с 15 до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. Изменения касаются кредитов и займов, договор которым заключен со дня вступления в силу постановления – с 20 сентября. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что увеличение на 5% первоначального взноса по льготным ипотекам уменьшит спрос на квартиры, но не погонит цены вниз. По ее словам, застройщики просто не могут сегодня снижать цены из-за роста издержек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ozon запустил продажу автомобилей
- Ассоциация независимых аптек пожаловалась правительству на дефицит фармацевтов
- Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке
- Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе за 77,6 тысячи евро
- АКОРТ не поддержала легализацию дистанционной торговли алкоголем
- В России спрос на литературу о Древнем Риме вырос на 26% из-за популярности мемов
- СМИ: Посол Франции покинул Нигер
- ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей
- «НАШЕ Радио» отмечает юбилей с грандиозным размахом!
- Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru