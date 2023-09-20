Сбер отменил скидки по льготной ипотеке
Сбер отменил скидки по ставкам на льготное ипотечное кредитование, сообщает РБК.
Изменения будут действовать с 20 сентября. Банк установил единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Кроме того, отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации.
Размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышается до 20,1%. Однако стоимость кредита по уже одобренным заявкам останется без изменений.
Из-за повышения первоначального взноса до 20% спрос на ипотеку с субсидированием замедлится, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru